Caen: Kouakou et Malherbe se séparent

C'est d'un commun accord que le Stade Malherbe de Caen et son attaquant Christian Kouakou ont décidé de se séparer après 2 ans et demi de contrat, annonce ce jeudi un communiqué du club normand. Après un prêt notamment sous les couleurs du Nîmes Olympique en Ligue 2 (28 matchs et 8 buts), l'Ivoirien aura disputé 24 matchs et inscrit 2 buts toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2017/2018.