Ça rigole pour l’OL !

Il y a encore peu de temps, l'équipe de Dijon était réputée pour être particulièrement difficile à manoeuvrer à domicile, elle qui parvenait souvent à s'imposer même en encaissant deux buts, notamment contre Nice ou Bordeaux. Mais face aux grosses écuries du championnat, c'est plus dur pour les troupes d'Olivier Dall'Oglio, qui avaient pourtant vaillamment résisté au PSG (1-2). Balayé par l'AS Monaco (1-4) en début d'exercice, le DFCO avait aussi subi la loi de l'Olympique de Marseille il y a peu (1-3), et l'Olympique Lyonnais est venu vendredi soir punir Baptiste Reynet et les siens devant leur public (2-5), en match décalé de la 34e journée de Ligue 1.

Pourtant, les Gones ont de nouveau affiché quelques lacunes, et une réelle fébrilité. Faut-il mettre cela sur le dos de la suffisance, suite à l'ouverture du score précoce de Memphis Depay (0-1, 4e) ? Car l'OL est sûr de sa force, capable donc d'aller chercher en Côte-d'Or une sixième victoire de rang et d'égaler au passage son record de buts inscrits sur une seule saison en Ligue 1, alors qu'il reste encore quatre levées à disputer. Même en l'absence de Mariano Diaz, forfait pour une petite blessure à l'épaule, les Lyonnais sont de véritables poisons pour les défenseurs adverses. Le dernier rempart dijonnais a beau multiplié les interventions bien senties en première période, qu'à cela ne tienne, la différence se fera pendant le second acte. Avec cinq buteurs différents, Memphis Depay étant imité par Houssem Aouar (50e), Nabil Fekir (53e), Bertrand Traoré (77e) et Maxwel Cornet (83e).

Mais défensivement, c'est plus compliqué pour cet OL, qui manque clairement de sérénité, à l'image du doublé de Naim Sliti (26e et 55e), pour revenir à 1-1 et à 2-3. Sans un peu de réussite ce vendredi soir, matérialisée par deux penaltys flagrants oubliés par Frank Schneider à l'avantage de Dijon, la situation comptable du club présidé par Jean-Michel Aulas ne serait peut-être pas aussi confortable. Quoi qu'il en soit, les Lyonnais peuvent savourer: les voilà revenus à une petite longueur de l'AS Monaco, deuxième et qui doit se déplacer à Guingamp samedi, alors que l'OM pointe désormais trois unités plus loin avant de recevoir le Losc.