ASSE-Kolodziejczak: ''Mon but n’est pas beau à voir''

Victorieux à domicile du Stade Malherbe de Caen avec Saint-Etienne (2-1, 6e journée), Timothée Kolodziejczak était satisfait du résultat. Interrogé après le match au micro de beIN SPORTS, le latéral gauche des Verts analysait ainsi la prestation de son équipe : ''On a fait une bonne première période malgré le score en notre défaveur à la pause. Ensuite on a fait une grosse seconde période. On progresse et on est presque à 100%.'' Concernant son but décisif, inscrit grâce au cafouillage coupable de la défense normande, le Stéphanois avouait : ''Mon but n’est pas beau à voir, mais il nous offre trois points cruciaux.''

Ce succès permet aux Verts de remonter provisoirement au 7e rang du classement de Ligue 1.