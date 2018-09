ASSE: Debuchy forfait, Khazri de retour pour Monaco 

Déjà absent pour le déplacement à Toulouse (2-3), mardi, Mathieu Debuchy, touché à une cuisse, manquera à Saint-Etienne pour le choc contre Monaco, vendredi (20h45) en Ligue 1. Wahbi Khazri, après un match de suspension, sera bien de retour.

Jean-Louis Gasset s'attend à souffrir physiquement face aux Monégasques. "C'est la petite interrogation que l'on a. Des joueurs vont effectuer leur troisième matches en six jours. Monaco a un effectif plus large, ils auront plus de fraîcheur", lance ainsi le coach des Verts.