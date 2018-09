Angers: Un nouveau contrat pour Tait

Flavien Tait s'inscrit sur le long terme avec Angers, où il était arrivé en 2016.

Titulaire depuis la saison dernière avec 4 buts inscrits en 31 matches de Ligue 1, le milieu de terrain de 25 ans a prolongé jusqu'en 2022 son contrat avec le Sco.

Cette saison, l'ancien joueur de Châteauroux a disputé six matches et marqué un but.