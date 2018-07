Amiens: Le stade de la Licorne change de nom

La saison se prépare dans chaque club de Ligue 1. A Amiens, on abordera ce nouvel exercice avec un stade de la Licorne (12 000 places) rebaptisé à la faveur d'un accord de naming passé avec le Crédit Agricole Brie Picardie. Pour au moins les 3 prochaines saisons, il faudra prendre l'habitude de parler du "Stade Crédit Agricole de la Licorne".

"Partenaire historique du club depuis plus de 30 ans, le Crédit Agricole Brie Picardie a souhaité intensifier encore son engagement auprès du club et lui apporter le soutien nécessaire à ses ambitions pour les prochaines années", apprend-on dans un communiqué publié ce jeudi. On ne connaît pas le montant de la transaction financière autour d'une enceinte, construite en 1997, dont la cité picarde est propriétaire et dont le SCA n'est que locataire pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer annuel de 500 000 euros.