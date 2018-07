Amical: Encore perdu pour l'OM face aux Verts

Deux sorties en amical et... déjà deux défaites pour l'Olympique de Marseille qui, 48 heures après son revers (1-2) à Béziers (L2), s'incline cette fois face à l'AS Saint-Etienne (1-0) vendredi, sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied de Clermont (7 356 spectateurs).

Pourtant, l'équipe de Rudi Garcia aura affiché un visage plus séduisant face aux Verts et auraient même pu prétendre à faire la différence, notamment dans une seconde période très favorable, où Jessy Moulin, au relais de Stéphane Ruffier dans le but stéphanois, compensait les largesses d'une équipe très rajeunie par les entrées de nombreux jeunes Espoirs. Avant que Florian Escales, qui avait lui-même suppléer Yoann Pelé, ne provoque le penalty que transformait Arnaud Nordin (73e).

Mais au-delà même du score, la soirée marseillaise pourrait bien être gâchée pour de bon par un bilan médical qui fait déjà état de deux blessés avec les sorties dès la première période de Grégory Sertic (genou), dont l'état semblait préoccupant, puis de Lucas Ocompos (cheville).