Al-Khelaïfi : "Mes joueurs ont été très bons durant cette Coupe du monde"

Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola ne sont certes pas les premiers joueurs du PSG à devenir champions du monde. Avant eux, Rai à la Coupe du monde 1994 et Ronaldinho en 2002 avaient en effet touché eux aussi à la consécration alors qu’ils évoluaient dans la capitale. Les trois compères n’en sont pas moins rentrés dans l’histoire du club parisien.

Le PSG peut d’ailleurs se targuer d’avoir le contingent le plus important de champions du monde. A égalité avec l’Olympique de Marseille et l’Atlético Madrid. Autre performance d’ensemble dont peuvent se féliciter les champions de France: avec pas moins de 12 buts, les joueurs parisiens auront également été les plus prolifiques sur les pelouses de Russie. Cette fois à égalité avec Tottenham, bien aidé par les six buts marqués par Harry Kane.

Interrogé en marge de la vente aux enchères organisée en faveur de l’Institut Neymar Jr, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas boudé son plaisir, se félicitant évidemment des performances des Français mais également de celles des Brésiliens, Neymar en tête. "Mes joueurs ont été très bons durant cette Coupe du monde. Le Brésil a eu beaucoup de pression, mais la France a fait une Coupe du monde fantastique et a mérité d’être championne du monde. Mbappé a été incroyable et Neymar était à son meilleur niveau malgré cette blessure, il a donné le maximum", a-t-il confié au micro de Fox Sports.

Et le président d’insister ensuite sur la complicité entre les deux hommes. "Ils sont proches et ont de très bons rapports. Le reste ce sont seulement des histoires de journalistes. C’ est impossible qu’il y ait quelque chose de mauvais entre eux. Ils sont heureux de jouer ensemble", a-t-il asséné, impatient de les voir de nouveau réunis sous le maillot parisien.