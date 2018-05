Ajaccio prend la leçon face à Toulouse

Voilà donc la lamentable conséquence de l’inconscience des uns, qui se prétendent supporters et ne méritent que le mépris, et des atermoiements des autres, instances incapables de prendre leurs responsabilités : le sinistre spectacle d’un match à huis clos dans une Mosson déjà d’ordinaire guère propice aux ambiances d’exception.

Ce barrage aurait dû et aurait pu être une fête. Il ressemble surtout à un énorme gâchis. Que ni les Ajacciens, forcément éprouvés par la séquence des derniers jours et privés de trois joueurs suspendus, ni les Toulousains, bien en peine pour faire respecter la hiérarchie, ne sauvent en rien. Un premier acte soporifique à souhait, à peine rythmé par les échanges et les consignes parfaitement audibles sur le terrain.

"Il faut rester digne" (Leca)

La première occasion digne de ce nom n’intervient, c’est tout dire, que dans les arrêts de jeu de cette première période sur cette première frappe cadrée, signée Giannelli Imbula (45e+2). Comme un signal, puisqu’avant la pause, c’est le buteur maison Max-Alain Gradel qui, sur son 11e but de la saison toutes compétitions confondues, ouvre le score sur coup-franc aux 22 mètres d’une parfaite frappe enroulée (0-1, 45e+3). La double peine pour Ajaccio qui perd sur blessure son précieux gardien Jean-Louis Leca, l’épaule en vrac après un choc contre son poteau.

Son remplaçant, le pauvre Riffi Mandanda va chercher son premier ballon au fond de ses filets. Encore sur coup de pied arrêté, le TFC double la mise et fait le break par Christopher Jullien en reprenant le corner frappé par Imbula (0-2, 51e). L’intensité toulousaine enfin à la hauteur du rendez-vous est fatale aux Corses, qui perdent encore leur avant-centre Ghislain Gimbert sur blessure musculaire (59e) et craquent totalement encore sur coup-franc de Gradel et ce mauvais dégagement dans la surface dont profite Yaya Sanongo pour fusiller Mandanda (0-3, 65e). La messe est dite. Même si Jean-Louis Leca, victime d’une probable entorse acromio-claviculaire et forfait pour le retour au Stadium dimanche, refuse l’évidence du soir : "C’est dommage de prendre ce but à la 45e minute, on n’était pas trop en danger. Faire un changement à ce moment-là nous déstabilise, assure le gardien ajaccien. On luttera jusqu’au bout, comme on l’a fait jusqu’à la 125e contre Le Havre. Il faut rester digne, faire un bon match et féliciter cette équipe de Toulouse." Enfin des paroles sensées après tant d’agitation.