Le PSG a poursuivi sa promenade de santé en tête de la Ligue 1. En déplacement chez une formation de Monaco aux abois et plombée par une quinzaine d’absences, les hommes de Thomas Tuchel ont prolongé leur incroyable série en décrochant une 13e victoire consécutive. Du jamais-vu en Ligue 1. Les Parisiens ont en effet effacé des tablettes… l’AS Monaco cru 2017, vainqueur de 12 matches de rang pour terminer la saison.

Et comme attendu, les champions de France n’ont pas fait dans le détail, l’emportant 4-0 après s’être rendu le match encore plus facile grâce à deux buts inscrits par Edinson Cavani au cours du seul premier quart d’heure. Pourtant, les Parisiens faisaient la fine bouche à l’issue de la rencontre. La faute à l’intensité de ce «choc», plus proche d’un match de pré-saison que de ce qui constituait jusqu’à la saison dernière l’une des principales affiches de l’année.

Tuchel plaint Henry

Thiago Silva ne s’y trompait pas à l’issue de la rencontre. "Ce n'était pas une démonstration, parce que même si on a gagné 4-0, je crois qu'on a très mal joué. Franchement, c'était difficile pour nous aujourd'hui, mais tous les matches avant la trêve c'est souvent comme ça, difficile", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par France Bleu, se satisfaisant seulement du résultat et des 13 victoires consécutives. "Il faut travailler, il faudra gagner nos deux matches à domicile après la trêve. On a aussi perdu beaucoup de ballons à cause du terrain, mais je crois que la mentalité n'était pas comme à Naples, par exemple. Là-bas, j'étais très content du match qu'on avait fait", a-t-il poursuivi.

Et le capitaine parisien n’était pas le seul à trouver à redire à la copie rendue par le PSG en Principauté. Il en était de même de Thomas Tuchel. "Je suis très satisfait du résultat. Nous avons montré notre faim pour une 13e victoire. C'est extraordinaire. Mais je ne suis pas satisfait de l'intensité, de la structure de l'équipe, de notre qualité de jeu. Mais ce n'était pas facile car c'est le dernier match avant la trêve", a en effet analysé l’entraîneur parisien, plaignant son alter ego monégasque. "Nous étions clairement supérieur à Monaco. C'est une situation difficile pour Thierry Henry."