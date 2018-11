SG: Mbappé-Neymar, du jamais-vu depuis 1972

PButeur, dimanche, face à l’AS Monaco (0-4), Neymar a inscrit à cette occasion son 10e but depuis le début la saison, imitant ainsi son partenaire Kylian Mbappé, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts au compteur.

Une performance rare puisqu’il faut remonter à la saison 1973-1973 pour trouver trace de deux buteurs d’un même club à plus de dix buts à ce stade de la saison.

Neymar et Kylian Mbappé rejoignent Dick van Dijk et Hervé Révelli qui affichaient 14 et 10 buts avec l’OGC Nice après la 13e journée.