PSG: Zlatan veut bien revenir "pour être le patron"

Interrogé par un journaliste de L'Equipe, alors que son livre sobrement intitulé I am football est sorti ce jeudi, Zlatan Ibrahimovic a répondu à une question concernant à un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Le géant suédois, aujourd'hui joueur des Los Angeles Galaxy, a ainsi affirmé qu'il pensait revenir un jour chez les Rouge et Bleu "pour faire ce que je veux". Et Zlatan d'enchaîner: "Si je reviens au PSG, c’est pour être le patron. Je ne peux pas venir pour autre chose. Mais ce n’est pas pour tout de suite, je suis un joueur en activité, et je veux encore jouer. Quand j’aurai choisi ce que je veux faire, j’en informerai le monde." Sobre, comme toujours.