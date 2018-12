PSG : Tuchel rassurant pour Neymar

On avait quitté Neymar, boitillant et grimaçant, dans les entrailles du Matmut Atlantique à l’issue du match nul du PSG, qui a perdu ses premiers points de la saison après 14 victoires de rang, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-2).

Mais Thomas Tuchel s’est montré rassurant au sujet du Brésilien, qui s’est de nouveau fait mal aux adducteurs après avoir déjà été touché au même endroit à l’occasion du match amical entre le Brésil et le Cameroun le 20 novembre dernier. Sorti après seulement 8 minutes lors de cette rencontre, «Ney», auteur de l’ouverture du score dimanche, est cette fois sorti peu avant l’heure de jeu.

Cavani et Rabiot joueront

"C’est presque la même chose que la dernière fois, avec son équipe nationale pendant la trêve. Ce n’est pas très grave, mais il ne peut pas jouer contre Strasbourg. Il doit se reposer quelques jours mais je pense qu’il sera prêt pour s’entraîner vendredi ou samedi", a déclaré le technicien allemand mardi en conférence de presse, à la veille d’un déplacement en Alsace que l’ancien Barcelonais n’effectuera donc pas.

Et si, forcément, il ne pourra pas non plus jouer samedi face à Montpellier, puisque le match a été reporté à la demande de la préfecture de police, il devrait en revanche être disponible le mardi 11, pour le match décisif de Ligue des champions à Belgrade. L’ancien entraîneur de Dortmund a en revanche assuré qu’Edinson Cavani, resté sur le banc en Gironde, et Adrien Rabiot, excusé pour raisons personnelles, joueront eux bien à la Meinau.