PSG: Neymar ménagé contre Amiens ?

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, envisage de faire un peu tourner son équipe contre Amiens, samedi après-midi (17h), lors de la 10e journée de Ligue 1. "Ce n’est pas parce que nous jouons contre Amiens, mais parce que c’est nécessaire", a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse.

"Layvin Kurzawa, Dani Alves et Colin Dagba sont toujours blessés, mais ils travaillent pour revenir. Les autres sont en forme et disponibles pour le match de samedi. Nous devons ménager Neymar, Thomas Meunier et Marquinhos, parce qu’ils ont joué plus de minutes et avec plus d’intensité (avec leur sélection)", a indiqué l’entraîneur allemand.