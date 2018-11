PSG : Élongation pour Neymar, contusion pour Mbappé

Le PSG est fixé. Après plusieurs heures de doutes, qui ont suivi les images d'un Kylian Mbappé et d'un Neymar contraints de céder leur place sur blessure respectivement face à l'Uruguay et face au Cameroun mardi soir, en match amical, les 2 stars de l'attaque parisienne savent de manière plus précise de quoi elles souffrent.

Le club de la capitale a pu communiquer ce mercredi après-midi, après que le Français et le Brésilien, aperçus à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, ont été soumis à des examens à la mi-journée. Et à une semaine du choc de Ligue des champions contre Liverpool, les nouvelles sont loin d'être bonnes pour l'équipe de Thomas Tuchel. En tout cas plutôt rassurantes pour l'un et en revanche plus inquiétantes pour l'autre.

"Neymar JR et Kylian Mbappé ont passé ce jour des examens, indique le PSG dans un communiqué. Ils ont confirmé pour Neymar JR une élongation des adducteurs droits, pour Kylian Mbappé une contusion de l’épaule droite." Si aucune durée d'indisponibilité n'est annoncée, il est toutefois précisé : "Une période de 48h de soins sera observée afin de juger l’évolution clinique." Soit donc à la veille du match de reprise de la Ligue 1, qui verra samedi le PSG accueillir le TFC au Parc (17h - beIN SPORTS 1) et pour lequel on voit mal l'encadrement parisien prendre le moindre risque. Mais d'ores et déjà la participation de Neymar, pour lequel une telle blessure nécessite dans la plupart des cas environ deux semaines d'arrêt, à la confrontation décisive face aux Reds dans une semaine paraît autrement plus compromise que celle de Mbappé.

