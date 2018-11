PSG: Berchiche gagne deux fois plus à Bilbao

Un an et puis s’en va. Débarqué au PSG à l’été 2017, Yuri Berchiche n’aura fait que passer à Paris. Le défenseur espagnol, arrivé dans la capitale en provenance de la Real Sociedad, est en effet reparti dès les premiers jours du mercato estival, direction l’Athletic Bilbao. L’occasion de faire une belle opération financière à en croire l'intéressé.

"Je ressens de la peine de ne pas avoir pu continuer au PSG"

"Je ressens de la peine de ne pas avoir pu continuer au PSG et j'ai dû prendre cette décision personnelle pour ne pas laisser échapper le contrat qu'on me proposait ici. Cela peut paraître pour un mensonge car quand on pense au club de Paris, on se dit qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Dans mon cas, j'avais un très bon contrat, mais ici on me proposait de gagner plus du double", a ainsi confié Berchiche au Canal Football Club.