PSG: 48 heures de repos après Monaco

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de Louis-II pour défier l'AS Monaco de Thierry Henry en match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Au sortir de cette rencontre, la trêve internationale débutera, et avec elle un programme allégé pour les joueurs non retenus en sélection.

Ainsi, Thomas Tuchel laissera à ses troupes deux jours de repos complet le lundi et le mardi, avant un retour à l'entraînement pour des séances à huis clos mercredi, jeudi et vendredi. Samedi 17 et dimanche 18, l'effectif du club de la capitale fera de nouveau relâche pour ensuite entrer dans la préparation de la 14e levée du championnat et la réception du Toulouse Football Club.