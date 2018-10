Pépé et Lille enchaînent !

Ce n'était pas le meilleur match des Lillois dans ce début de saison, surtout en deuxième période, mais les hommes de Christophe Galtier continuent de prendre des points et de truster la place tant convoitée de dauphin de l'intouchable PSG. Une bonne première mi-temps offensivement a suffi au LOSC pour décrocher un troisième succès de rang, un septième en dix matches, et pour remettre Lyon à cinq points.

Nicolas Pépé, la star chez les Dogues depuis le mois d'août, n'a pas failli à sa réputation avec un penalty provoqué, gagné après une double main de Lautoa dans la surface, et converti sans trembler (21e), déjà son septième but pour lui, il avait marqué déjà face à Marseille et Sainté. Sa talonnade inspirée pour Celik lancera l'action vers le deuxième but, inscrit par Luiz Araujo (43e), l'Ivoirien a rempli son contrat et confirme un statut qui l'empêchera sûrement de s'éterniser dans le Nord.

Maignan décisif en fin de match

Après le show Pépé, le festival Maignan a pris le relais en deuxième mi-temps. Le portier lillois a été décisif avec sept arrêts sur la soirée mais surtout après la pause, face à Naïm Sliti, Yoann Gourcuff (touché à la cuisse gauche en fin de match alors qu'Olivier Dall'Oglio avait fait ses trois changements) et Valentin Rosier (65e, 67e, 86e). Battu seulement sur un penalty de Mehdi Abeid (81e), pourtant sa spécialité...

Avec ce Pépé et ce Maignan, Lille peut continuer à rêver mais le rendez-vous chez le PSG approche à grands pas (2 novembre). Paris, c'est toujours un tournant dans une saison !