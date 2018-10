OM: Zubizarreta réconforte Caleta-Car et Radonjic

Recrutés pour plus de 30 millions d’euros à eux deux cet été, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic n’ont pas encore convaincu les observateurs. Mais le défenseur croate et le milieu offensif serbe peuvent compter sur le soutien du staff de l’OM, et notamment celui d’Andoni Zubizarreta.

"Ce sont des joueurs qui sont capables d'être titulaires et de prendre leurs responsabilités dans les gros matchs. On l'a vu à Salzbourg ou à l'Etoile Rouge (leurs anciens clubs, ndlr). Ils sont capables de le faire à Marseille de la même manière", a assuré le directeur sportif olympien sur RMC Sport.

Pour lui, le premier a "un gros potentiel" et le second doit "trouver le bon tempo entre la vitesse et la qualité de passe". "Il doit s'améliorer là-dessus, a-t-il expliqué. Il doit gagner en confiance et mieux connaître les joueurs avec qui il joue. Mais il travaille beaucoup et l'équipe doit apprendre à jouer avec lui."