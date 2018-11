OL-Genesio: "Depay a un mental largement-dessus de la moyenne"

Auteur de deux buts et deux passes décisives sur le terrain de Guingamp samedi soir en Ligue 1 (2-4), Memphis Depay a été logiquement salué par son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse. "Deux buts, deux passes, ça montre quand même une qualité mentale largement au-dessus de la moyenne, a lâché le technicien des Gones aux journalistes présents en Bretagne. On a subi pas mal de choses et être capable de réagir comme ça dans la tempête à la mi-temps, parce qu'on était dans la tempête à la mi-temps, ça montre que c'est un leader."

B.Genesio "À la mi-temps on a recadré certaines choses au niveau tactique. Je leur ai aussi demandé de mettre plus d'intensité, de gagner plus de duels et de se lâcher. @Memphis a été un leader. Bravo à toute l'équipe, aussi à ceux qui sont sortis du banc" #EAGOL pic.twitter.com/WiUykp9rU0 — Olympique Lyonnais (@OL) 10 novembre 2018