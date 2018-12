OL-Fekir: "Ne pas rester avec ce même état d'esprit"

L'Olympique Lyonnais a rendu une pâle copie mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1 face à Rennes (0-2). Un revers au Groupama Stadium qui fait évidemment très mal aux Gones.

"On n'a pas été bons, on a eu quelques occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Il y a de la qualité en face et on l'a payé cash. Il manquait tout, il ne faut pas rester avec cet état d'esprit", a convenu Nabil Fekir sur beIN SPORTS.