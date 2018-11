OL-Aulas: "Plusieurs joueurs ont éclaboussé la rencontre de leur talent"

Samedi après-midi, en match décalé de la 13e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé à Guingamp (2-4), pour repartir de l'avant après un nul (1-1) concédé à domicile face aux Girondins de Bordeaux une semaine auparavant.

"C’était très compliqué. La première période était la même que contre Bordeaux. On était inquiet mais Bruno Genesio a su trouver les mots et la réponse tactique pour inverser la tendance, a commenté le président Jean-Michel Aulas sur OLTV après la rencontre. C’est toujours compliqué de jouer face à une bête blessée comme Guingamp. Plusieurs joueurs ont éclaboussé la rencontre de leur talent. Je trouve les critiques injustes. Comme celles envers Memphis Depay, qui nous a fait gagner beaucoup de matches dont celui d’aujourd’hui. Nos joueurs ont du talent mais avaient un manque de confiance. Il faut les soutenir et ne surtout pas les vexer. Je suis heureux. Les joueurs ont montré leur véritables qualités en revenant des vestiaires. C’est la preuve qu’ils sont capables de se transcender dans l’intérêt de l’institution".