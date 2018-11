Montpellier-Hilton: "Un moment de relâchement"

Invaincu en Ligue 1 depuis le 11 août, Montpellier a enregistré sa deuxième défaite de la saison en championnat samedi soir, à Angers (1-0).

"On savait qu'on allait rencontrer une équipe dangereuse sur coup de pied arrêté. On a eu un moment de relâchement, a commenté le capitaine héraultais Vitorino Hilton au micro de beIN SPORTS. C'est dommage car on était sur une bonne lancée. C'est un très bon début de saison mais ce soir on est passé à côté. Il faut bien se reposer pendant la trêve."

Les Montpelliérains conservent toutefois leur troisième place au classement.