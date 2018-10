Montpellier-Delort: "On va jouer la Ligue des Champions"

Solide vainqueur de Bordeaux (2-0), dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1, Montpellier s’est installé sur l e podium du championnat. Une troisième place à laquelle Andy Delort, auteur du deuxième but face aux Girondins, n’a pas manqué de réagir.

"On va jouer la Ligue des Champions, a-t-il ainsi lancé en riant au micro de beIN SPORTS. Non, avant de penser à jouer les mardis et mercredis, il faut travailler. J'avais vécu une saison similaire avec Caen. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut rester concentré pendant toute la saison. À l'heure actuelle, c'est encore trop tôt pour dire si oui ou non nous allons finir dans les cinq premiers. Mais c'est clair qu'en ce moment, on est vraiment en confiance."