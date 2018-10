Monaco: Un premier groupe décimé pour Henry

Thierry Henry a levé le voile sur un groupe de 19 joueurs ce vendredi, à la veille d’un Strasbourg-Monaco qui constituera son tout premier match de L1 en tant qu’entraîneur.

Pour l’occasion, le champion du monde 1998 a dû composer sans Jemerson et Raggi, suspendus, mais aussi sans ses gardiens Benaglio et Subasic et sans Geubbels, Lopes, Pellegri et N'Doram, tous blessés.

Le groupe monégasque: Sy, Badiashile - Barreca, Glik, Henrichs, Sidibé, Touré - Aholou, Aït-Bennasser, Chadli, Golovin, Grandsir, Pelé, Tielemans, Traoré, Diop - Falcao, Jovetic, Sylla.