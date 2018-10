Monaco-Tielemans: "L'équipe repart de zéro"

Samedi soir, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, l'AS Monaco est tombée à Strasbourg (2-1), pour la première de Thierry Henry sur le banc de touche du club de la Principauté. Malgré ce revers, les Monégasques gardent espoir pour l'avenir, grâce notamment au contenu produit à La Meinau.

"Nous avons eu de la malchance sur ce match. Il y a deux ballons sauvés sur la ligne de but. On ne doit retenir que le positif. Aujourd’hui, l’équipe repart de zéro. On a produit du beau jeu, la possession était de notre côté. On a réalisé de belles séquences de passes. Nous avons été vers l’avant. Nous avons eu des occasions mais on n’a pas marqué au bon moment, explique le Belge Youri Tielemans sur le site officiel du club. On encaisse un premier but malchanceux mais ça peut arriver. Ensuite, on essaye de réagir mais cela devient compliqué".