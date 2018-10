Monaco, quelle catastrophe !

L’AS Monaco pouvait-elle tomber plus bas ? La réponse est oui. Dimanche, le Stade Rennais est venu s’imposer (1-2) à Louis-II grâce à un but de Hatem Ben Arfa à la 77e minute et la formation de Leonardo Jardim s’enfonce toujours plus dans la crise. La situation est grave, c’est le cas de le dire. Le club du Rocher n’a plus gagné depuis 9 matches, en s'inclinant lors de ses deux sorties en Ligue des champions et, surtout, en enregistrant trois revers de suite en Ligue 1, ce qui lui offre une inquiétante 18e place.

Rien ne s’est passé comme prévu pour les Monégasques. Si le coach portugais opte actuellement pour une charnière centrale à trois éléments, le bloc est toujours aussi fébrile en raison notamment de la faiblesse de Jemerson. Sur un corner exécuté par Hatem Ben Arfa, c’est Djibril Sidibé qui faisait preuve de passivité et Damien Da Silva était tout heureux d’ouvrir le score (14e). Dos au mur, les locaux ont tenté de jouer dans le camp adverse mais ce fut d’une immense pauvreté, à l’image d’un Youri Tielemans décidément peu influent. Hatem

L’affaire s’est compliquée un peu plus lorsqu’Andrea Raggi a eu la bonne idée d’envoyer un direct du gauche dans le visage de Clément Grenier. Le défenseur italien a été logiquement exclu juste avant la pause (45e+1). Et si Radamel Falcao égalisait d’une frappe croisée, passée entre les jambes de Mexer (49e), l’ASM s’est laissée dominer par la suite. Hatem Ben Arfa en a profité pour envoyer une frappe de 25 mètres du gauche sur laquelle Danijel Subasic, de retour, s’est trouée (77e). Quand ça ne veut pas…