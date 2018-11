Monaco: L’infirmerie toujours pleine à craquer

Si Monaco a signé sa première victoire sous les ordres de Thierry Henry, le week-end dernier à Caen, et s’il y a eu du mieux dans le jeu, sans conteste, lors du revers concédé face à l’Atletico, mercredi en Ligue des champions, le club de la Principauté n’en demeure pas moins fragile, en pleine convalescence.

Ce jeudi, l’ASM a communiqué son point médical de la semaine, avec toujours autant d’absences à déplorer. Dans le détail, Willem Geubells présente une élongation à la cuisse gauche, révèlent les Monégasques. Danijel Subasic, Jean-Eudes Aholou, Djibril Sidibe, Kévin Ndoram, Robert Navarro et Jordi Mboula sont en soins.

Enfin, plusieurs éléments sont sur le retour mais pas encore aptes à la bataille. Rony Lopes et Stevan Jovetic sont en soins et en réathlétisation spécifique, précise le club du Rocher. Almamy Touré, Adama Traoré, Kamil Glik et Pietro Pellegri sont en entraînement adapté.