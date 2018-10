Monaco-Henry: "On a joué"

Malgré la défaite à Strasbourg (2-1) pour ses débuts sur le banc de l'AS Monaco, Thierry Henry a tenté de retenir quelques aspects positifs de la prestation de son équipe au micro de beIN SPORTS. "On a joué. On essayé d'avoir le ballon et de jouer au sol. C'est ce que je leur ai demandé. C'est toujours difficile quand on a besoin de points de manquer des occasions, de prendre des buts comme celui-là (une bourde de Seydou Sy, NDLR) et d'être réduits à 10. On a trop pressé plutôt que de les attendre un peu ensuite. On était bien en place après le premier but et ç'aurait été plus inquiétant si on n'avait pas eu d'opportunités. Je vais retenir le positif et on va travailler pour améliorer ça". Mercredi, l'ASM tentera de se relancer avec un déplacement à Bruges en Ligue des champions, avant la réception de Dijon en Ligue 1 le week-end prochain.