Monaco: Henry n'oublie pas Jardim

Ce mercredi, Thierry Henry a officiellement été présenté en qualité de nouvel entraîneur de l'AS Monaco. L'ancien international tricolore est évidemment ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir revenir dans son club formateur, mais n'a néanmoins pas oublié de rendre hommage à son prédécesseur.

"Leonardo Jardim, c'est un entraîneur qui restera dans l’histoire du club. Merci à lui pour ce qu’il a fait. Mon staff et moi, on lui souhaite bonne chance", a déclaré le champion d'Europe 2000 avec les Bleus. Vadim Vasilyev a pour sa part expliqué: "Je rends hommage à Leonardo, qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Ça a été une décision difficile, mais c'est du passé. Il faut désormais parler du présent et de notre nouvel entraîneur".