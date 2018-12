Maracineanu réagit aux reports des matches

Roxane Maracineanu a réagi jeudi soir aux reports de nombreuses rencontres sportives, notamment en Ligue 1, en raison des manifestations des gilets jaunes prévues ce week-end. "Je suis très attentive à l’inquiétude manifestée par une partie de nos concitoyens et je respecte totalement le droit de chacun à manifester, à exprimer ses idées voire sa colère", déclare la ministre des Sports, qui soutient les différentes ligues dont la LFP.

"Cependant, il en va de la responsabilité de chacun de veiller à la non-violence de son expression. L’esprit du sport c’est d’abord le respect de l’autre, poursuit-elle. Partout dans le pays, des rencontres sportives seront annulées ou reportées ce week-end. Je suis solidaire des fédérations, des ligues, des clubs qui prennent cette décision difficile dans un esprit de responsabilité et dans le sens de l’intérêt général."

"Dans le climat actuel et au regard des risques de débordements, il est impératif de ne pas mettre en danger nos athlètes, nos jeunes, les supporters, nos encadrants et bénévoles, conclut la membre du Gouvernement. Il est aussi indispensable de ne pas sur-solliciter les forces de l’ordre dans cette période. Aussi, je tiens à lancer un appel au calme et à la prudence, surtout à destination des plus jeunes."