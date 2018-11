Losc: Galtier confirme l'arrivée d'Anelka

Nicolas Anelka s'apprête bel et bien à intégrer l'encadrement du Losc, comme l'a révélé le quotidien L'Equipe ce mercredi : Christophe Galtier, le coach du club nordiste, l'a lui-même confirmé auprès de La Voix des sports. Les contours de cette collaboration restent encore à définir de manière précise, mais Anelka semble devoir intervenir en priorité auprès de la formation et donc des jeunes pousses lilloises.

"Sans me tromper, je sais que Nicolas est en discussion avec le club pour amener son expérience de haut niveau et ses qualités chez nos jeunes du centre de formation, confirme Galtier, cité par le quotidien régional. Il est très proche de Gérard Lopez. Il a une envie de se lancer. Il ne veut pas se retrouver exposer chez les professionnels. À l’heure où l’on se parle rien n’est officiel. Je l’ai rencontré avant le match et après le match contre Marseille. Et Nicolas a une réelle envie de venir mais on n’a pas encore échangé. Si tout se finalise, il devrait intervenir au centre de formation et pas à temps complet", précise le coach.