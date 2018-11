L'OM peut remercier Rami

Les supporters de l’OM avaient prévu de manifester leur mécontentement au Vélodrome ce jour, en réaction aux quatre défaites consécutives enregistrées par leur équipe dernièrement toutes compétitions confondues. En début de semaine néanmoins, un drame a frappé la cité phocéenne et le ballon rond fatalement est passé au second plan. Aussi l’heure était-elle à l’hommage aux victimes de la rue d’Aubagne ce dimanche à l’occasion de la visite de Dijon dans le cadre de la 13e journée de L1. A l’hommage et à la remobilisation.

Fraîchement évincés de la scène européenne après leur revers à Rome trois jours plus tôt (2-1), les Phocéens se devaient de rectifier le tir en championnat et ils ont eu le mérite de mettre du cœur dans les débats d’entrée de match. Disposés dans un 3-5-2 apparu plutôt intéressant face à la Lazio, les hommes d’un Rudi Garcia suspendu pour l’occasion n’en ont pas moins semblé "prenables" pour Naïm Sliti et des Dijonnais sevrés de succès dans l’élite depuis 10 journées – une première dans leur histoire. Aussi l'OM a-t-il tardé à faire la différence et à se mettre à l’abri dans cette partie.

Merci Rami

Longtemps maladroits à l’offensive - à l’image d’un Mitroglou qui ce jour encore a manqué l’immanquable sur une action initiée par Thauvin et relayée par Ocampos (34e) – les Marseillais ont dû s’en remettre à un coup de tête bien senti de Rami dans le temps additionnel de la première période pour prendre les devants. Une reprise poussée au-delà de la ligne de but par un Ocampos quelque peu zélé (1-0, 45e+3). Dans le deuxième acte, alors que le DFCO n’avait pas abdiqué, c’est encore le défenseur champion du monde qui a su faire sa loi dans la surface adverse, à la déviation d’une tentative acrobatique signée Strootman (2-0, 85e).

"Il y avait vraiment la place. On sentait qu'ils n'étaient pas bien. La différence, c'est que Payet a bien tiré les coups de pied arrêtés, Sliti les a mal tirés…", notait ce dernier, un brin sévère avec lui-même à l’issue de la rencontre, au micro de beIN SPORTS. "Il y a pas mal de positif ce soir. Le plus important, c'est de gagner, de renouer avec la victoire, surtout à domicile", affirmait Sarr pour sa part sur la même antenne. Pour l’OM, l’essentiel en effet est acquis puisque le club, sixième, revient à trois longueurs du podium et de Montpellier. Dijon de son côté continue de glisser dangereusement, 18e désormais.