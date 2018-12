L'OM n'avance plus

Après la claque reçue à Francfort (4-0), et le piètre match nul concédé face à Reims (0-0) dimanche au Vélodrome, l'Olympique de Marseille ne s'est pas relancé, mercredi soir, sur la pelouse du FC Nantes. Pire, après avoir mené deux fois au score, les Phocéens se sont inclinés (3-2) face à des Canaris qui restaient sur trois matches sans victoire, et une soirée difficile à Saint-Etienne (3-0).

On l'a dit, l'OM avait donc pris l'avantage à deux reprises à la Beaujoire, grâce à un but de Morgan Sanson sur un bon centre en retrait de Lucas Ocampos (0-1, 28e), et un penalty consécutif à une main de Nicolas Pallois, transformé par Florian Thauvin (1-2, 36e). Mais si les Nantais marquaient un peu le pas après la belle série qui avait suivi l'arrivée de Vahid Halilhodzic, ils peuvent compter sur un joueur en pleine réussite, Emiliano Sala. L'attaquant argentin n'a eu besoin que d'une seule occasion pour égaliser, d'une tête imparable sur un centre d'Abdoulaye Touré (1-1, 30e), et redevenir co-meilleur buteur d'Europe avec 12 réalisations. Puis il a encore fait mal à la défense centrale de l'OM, en trouvant le moyen, au milieu de trois adversaires, de servir en retrait Touré, buteur de l'entrée de la surface (2-2, 45e+1).

Cette réaction nantaise aurait pu servir d'avertissement aux Phocéens. Mais à l'inverse, c'est bien le FCN qui a pris l'avantage en seconde période, sur un centre parfait de Lucas Lima pour Gabriel Boschilia (3-2, 63e), où le comportement de la défense marseillaise est suspect. La suite ? Une domination globalement stérile de l'OM, malgré l'entrée (tardive) de Dimitri Payet (74e), et une énorme occasion pour Luiz Gustavo, certes, qui a trouvé le poteau après une sortie manquée de Maxime Dupé (76e).

A l'arrivée, même si l'OM s'était relancé en battant deux mal classés (Amiens et Dijon), c'est la sixième défaite en neuf matches toutes compétitions confondues pour les coéquipiers de Steve Mandanda, une série qui avait débuté juste avant la prolongation de Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta. Malgré tout, l'OM n'est jamais qu'à trois points du podium.