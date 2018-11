Voilà près de trois ans que Bruno Genesio a pris en main l’équipe première de l’OL, menant son équipe au deuxième rang du championnat en 2016, au quatrième en 2017 et en troisième position ma saison passée. Pour autant, alors que les Gones sont loin d’être ridicules cette saison encore sur la scène européenne, l’intéressé ne semble pas toujours légitime à son poste aux yeux des supporters lyonnais. Une injustice selon Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de Saint-Etienne, qui ce mercredi a tenu à rendre hommage à celui qu’il s’apprête à croiser, vendredi soir, dans le cadre de la 14e levée de L1.

"On se ressemble. On était deux milieux de terrain travailleurs, on a passé toutes les étapes dans notre club de coeur, avec le même cursus et lui, il est là, il dure et il bosse bien", dixit le chef d’orchestre des Verts ce mercredi en conférence de presse. Un parcours qui immanquablement lui rappelle son propre vécu, chez lui, à Montpellier. "Par expérience, je sais que devenir entraîneur dans le club où vous avez été joueur, c'est très difficile, note-t-il. J'ai connu ça, à Montpellier, où je me suis arrêté au bout de six mois, après avoir réussi ma mission de sauver le club en L1. J'avais pourtant signé pour trois ans…"

"Personne n'a relevé qu'il avait battu City"

Et d’enchaîner: "Quand vous êtes chez vous, tout le monde vous tutoie, tout le monde veut vous donner des conseils, mais pour les gens vous n'avez pas les épaules, vous portez mal le costume. C'est comme ça… On vous voit comme un travailleur, on a du mal à vous voir comme numéro un." Aussi Jean-Louis Gasset aurait-il volontiers conseillé à Bruno Genesio de quitter ses fonctions à l’issue du dernier exercice.

"Je lui aurais dit d'arrêter car il fait mal à sa famille. Les gens sont très méchants. Quand j'ai vu la mienne souffrir, je me suis dit qu’il fallait que j'arrête. Et le président Nicollin l'a compris. Quand ce sont des entraîneurs cotés qui perdent, ce n'est jamais de leur faute. Quand ce sont des entraîneurs du cru, quand ça gagne, c'est grâce aux joueurs et quand ça perd, c'est lui le responsable. Franchement, je tire mon chapeau à Genesio. Personne n'a relevé qu'il avait battu Manchester City, ou alors vraiment pas fort…"