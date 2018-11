Le Losc reste muet face à Strasbourg

Invaincu cette saison sur ses terres, le Losc nouveau était même intraitable jusqu’alors à Pierre-Mauroy, crédité de six victoires en autant de réceptions. Une série rallongée de deux succès si l’on considérait l’exercice passé. Voilà qui en dit long sur la performance de Strasbourg, qui ce vendredi en lever de rideau de la 13e journée de L1 a su résister au rouleau compresseur lillois et à sa fameuse association BIP BIP (Bamba-Ikoné-Pépé). Pour un troisième match nul consécutif en championnat.

Tombée devant Paris une semaine plus tôt, l’équipe de Christophe Galtier a pourtant mis les arguments pour faire la différence ce soir. Mais le bloc alsacien disposé en 5-4-1 n’a pas failli. Ce malgré l’absence au coup d’envoi des Lala et Carole, deux cadres coutumiers de l’arrière-garde du Racing. Bien sûr, Pépé, impliqué dans 13 buts cette saison (8 réalisations, 5 passes) - soit deux de moins seulement que la référence continentale Mbappé (15) – a tenté de pilonner le mur adverse. En vain. Sans espaces à avaler contre une équipe bien campée sur ses arrières, les flèches nordistes ont loupé le coche.

Maladroit dans le dernier geste en première période, le meilleur buteur lillois a finalement laissé les occasions véritables à Xeka (73e), Leao et J. Fonte (90e). Seulement ces derniers ont buté sur un Sels inspiré - voire sur Martinez, sur la ligne de but, pour ce qui est du second – et les Strasbourgeois ont même manqué de peu le hold-up sur un joli tir croisé de Mothiba (67e). "On a tout fait. On s’est créé beaucoup d’occasions mais sans marquer, déplorait après coup Fonte sur l’antenne de Canal+ Sport. Ce n’était pas notre soirée…" "Si on regarde les stats, on doit se faire défoncer. Mais dans le foot, les stats ne veulent pas dire grand-chose. On est venu chercher ce qu’on voulait", admettait pour sa part Liénard, parfait emblème d’un Racing généreux et solidaire. Un Racing aux portes de l’Europe au premier tiers de la saison.