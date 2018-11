Gourvennec retourne à Guingamp

Il connaît la maison comme personne. Jocelyn Gourvennec redevient officiellement l'entraîneur de Guingamp. L'entraîneur de 46 ans a trouvé un accord de principe avec le club breton, annonce un communiqué ce jeudi. Les deux parties seraient toujours en négociations concernant l'aspect financier, selon Ouest-France.

Jean-Pierre Bernes, son agent, et Bertrand Desplat, le président du club, ont déjeuné ensemble mercredi à Paris, évoquant a priori, la durée du contrat et la composition du staff breton. Le communiqué précise que son intronisation sera toutefois effective dès le lundi 12 novembre. Soit après la rencontre de Ligue 1 programmée face à Lyon, samedi (13e journée). Guingamp est classé dernier du championnat avec 7 points. Les partenaires d'Etienne Didot n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. Antoine Kombouaré a été débarqué en début de semaine après la déroute à Nantes (5-0).

Jocelyn Gourvennec a passé six saisons à l'EAG entre 2010 et 2016, faisant remonter le club de National à La Ligue 1. Le natif de Brest a aussi gagné la Coupe de France en 2014 et goûté à la Ligue Europa. Le technicien avait été licencié par les Girondins de Bordeaux en janvier dernier et occupait depuis un rôle de consultant sur Canal+.