EAG: Accord de principe pour Gourvennec

Jocelyn Gourvennec devrait redevenir l'entraîneur de Guingamp. Selon Ouest-France et Canal+, son employeur actuel, l'entraîneur de 46 ans a trouvé un accord de principe avec le club breton. Les deux partis sont toujours en négociations concernant l'aspect financier.

Le coach né à Brest a passé six saisons à l'EAG entre 2010 et 2016 et a notamment gagné la Coupe de France en 2014. Jean-Pierre Bernes, son agent, et Bertrand Desplat, le président du club, ont déjeuné ensemble mercredi à Paris. Gourvennec a été licencié par les Girondins de Bordeaux en janvier dernier.