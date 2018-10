Caen: Quand Mercadal a failli jouer avec l'OM

Nouveau coach du Stade Malherbe de Caen, qui se déplace dimanche, à Marseille (17h), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Fabien Mercadal se souvient dans les colonnes de La Provence avoir porté le maillot de la réserve de l'OM durant 3 saisons. Une carrière qui sera gâchée par une vilaine blessure sans que le défenseur ne passe le cap chez les pros.

"J'étais loin d'être au-dessus, mais j'étais sérieux, accrocheur, se souvient Mercadal, dont le jeu de tête aurait toutefois impressionné un certain... Carlos Mozer à l'époque. J'ai quand même réussi à accrocher un wagon en luttant, malgré mes limites. Je me suis entraîné un peu avec les pros et j'ai failli disputer un match, contre Metz (en 1993-94). J'avais compris que le coach, Marc Bourrier, avait décidé de me titulariser. Pour préparer cette rencontre, où il y avait pas mal d'absents, on avait fait un match amical à Istres. Mais je me suis arraché la cheville sur un tacle..." Et sa carrière sera celle d'un entraîneur qui aura gravi tous les échelons depuis le CFA jusqu'à la L1 qu'il découvre à 46 ans.