Victime d'un terrible choc avec Stéphane Ruffier lors de la défaite de Saint-Etienne à Bordeaux (3-2), mercredi, Neven Subotic a été évacué en sang sur une civière. Le défenseur a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et va rester en observation plusieurs jours à l'hôpital à Bordeaux selon les préconisations du médecin des Verts, a confirmé Jean-Louis Gasset. Les messages de soutien se sont multipliés sur Twitter, notamment du Borussia Dortmund ou de Mayence.

We’ve always known you as a fighter, Subotić



Wishing you a speedy recovery pic.twitter.com/FjtQv21arE