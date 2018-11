ASSE: Hamouma titulaire contre Reims

Buteur décisif contre Angers le weekend dernier (4-3), Romain Hamouma est titulaire samedi soir dans le onze de l'AS Saint-Etienne, pour la quatrième fois de la saison. Les Verts, qui accueillent Reims lors de la 13e journée de Ligue 1, démarrent également avec Wahbi Khazri, Rémy Cabella et Loïs Diony sur le front offensif, Arnaud Nordin retrouvant le banc des remplaçants. Du côté des Rémois, David Guion opère deux changements (forcés) par rapport à l'équipe qui a battu Monaco lors de la précédente journée (1-0). Alaixys Romao, suspendu, et Marvin Martin, blessé, sont remplacés par Tristan Dingome et Nolan Mbemba.