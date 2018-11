ASSE : Gasset "impuissant" pour les supporters

Saint-Etienne jouera le derby à Lyon sans ses supporters, le 23 novembre prochain, lors de la 14e journée de Ligue 1. Une situation qui dure depuis six saisons consécutives, ce qui agace l'entraîneur des Verts.

"Le football c'est la fête, a commenté Jean-Louis Gasset en conférence de presse, ce jeudi. Dans un derby, les visiteurs méritent d'être dans le stade. Hier, la Ligue a puni l'ASSE. Je dis toujours qu'il faut discuter... mais personne ne discute ! On va aller de sanction en sanction. On avait bon espoir, mais la Ligue a tranché."

"Quand il y a un huis clos, partiel ou total, ce n'est pas la fête, a également regretté le coach stéphanois sur ce sujet sensible. Ça dure depuis un bon moment, et on n'est pas le seul club. C'est fatiguant car nous, on n'y peut rien. On est impuissant."