ASSE: Gasset en plein cauchemar

Soirée noire pour l’AS Saint-Etienne à Bordeaux. En plus de s’incliner (3-2) à la dernière minute après avoir ouvert le score puis être revenu à 2-2 en seconde période, les Verts ont également perdu deux nouveaux joueurs sur blessure, Neven Subotic et Mathieu Debuchy. Jean-Louis Gasset n’a pas caché son amertume à l’issue de la rencontre.

"C'était une soirée cauchemardesque pour nous, a ainsi réagi le coach des Verts. Perdre deux cadres en défense alors que déjà il nous en manque deux… On a perdu nos quatre défenseurs en 15 jours. On a fini avec une défense très expérimentale avec un gamin de 17 ans (William Saliba) et Monnet-Paquet arrière droit. Mais la sensation que j'ai dans ce match bizarre, c'est que rien n'était pour nous. Toutes les décisions étaient contre nous. J'en ai déjà vécu quelques-unes comme ça où on a la sensation que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ce soir (mercredi), c'était dur."