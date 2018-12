Angers-Bordeaux également reporté

Après PSG-Montpellier et Toulouse-OL mardi, ainsi que Monaco-Nice et Saint-Etienne-OM plus tôt dans la journée, la rencontre entre Angers et Bordeaux a été reportée. Elle était initialement prévue ce samedi à 20h.

La LFP a accepté la demande de la Préfecture de Maine-et-Loire en raison des manifestations à prévoir dans la région.

Le conseil d’administration de la Ligue a décidé de maintenir les autres rencontres, à savoir Guingamp-Amiens, Nîmes-Nantes et Rennes-Dijon samedi soir ainsi que Strasbourg-Caen et Lille-Reims le lendemain après-midi.