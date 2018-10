Amical: Victoire du TFC contre Gérone

Le Toulouse FC a profité ce jeudi de la trêve internationale pour affronter Gérone en match amical, ce dans le but notamment de garder le rythme de la compétition, et pour permettre à Alain Casanova de tester plusieurs jeunes ou de voir en situation quelques joueurs au temps de jeu réduit. Et ce sont les Haut-Garonnais qui l'ont emporté (1-0) face au 15e de Liga, grâce à une réalisation de Yann Bodiger.

"Dans un premier lieu, il faut retenir la victoire obtenue par le groupe. Des joueurs très jeunes ont porté le maillot violet aujourd'hui, alors que nous avions 16 absents (11 sélectionnés, 4 blessés, Reynet préservé). En face, l'équipe avait aligné pratiquement son onze type, qui fait bonne figure en Liga. Nos jeunes, guidés par des professionnels modèles, ont été très satisfaisants. Il a fallu beaucoup d'efforts, et un gardien déterminant pour obtenir ce bon résultat. Je suis très satisfait de ce que mes joueurs ont montré", commente le coach du TFC sur le site officiel du club.