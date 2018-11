L'Atlético de Madrid s'est arraché pour venir à bout de Bilbao (3-2), ce samedi lors de la 12e journée de Liga. Les Colchoneros, menés à deux reprises, ont réussi un hold-up dans le temps additionnel.

Thomas Partey (61e) et Rodrigo (80e) ont d'abord répondu à un doublé d'Inaki Williams (36e et 64e). Blessé, Diego Godin a inscrit le but victorieux sur une remise d'Antoine Griezmann (90e+1).

Au classement, les joueurs de Diego Simeone reviennent à une longueur du Barça, leader du championnat.