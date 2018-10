Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo s'en vont et après deux mois de compétition, le Real Madrid est déjà en panne... La Maison Blanche a concédé un revers fâcheux sur la pelouse d'Alaves (1-0), ce samedi lors de la 8e journée de Liga. Titulaires, Raphaël Varane et Karim Benzema n'ont pas pu aider le champion d'Europe en titre. Bien au contraire.

Transparent, l'attaquant français - associé à Gareth Bale et Dani Ceballos devant - a été sorti à la pause par Julien Lopetegui, au profit de Mariano Diaz. En vain. Le club merengue se dirigeait vers un triste match nul mais a fait pire en encaissant un but à la dernière minute par Manu (90e+5). Un but sur une ultime action et un corner où Varane a clairement oublié le marquage. Après une correction reçue à Séville (3-0) puis un nul contre l'Atlético (0-0), le Real n'avance plus en championnat. Des Madrilènes également battus à Moscou mardi en Ligue des champions (1-0).

Une terrible série durant laquelle le Real Madrid n'a pas inscrit le moindre but. Ce qui n'était plus arrivé depuis 1985. Une éternité. Une attaque en berne et des questions. Comment cette machine à marquer a pu en arriver là ? Le club merengue laisse une belle opportunité au Barça de s'échapper dimanche. Séville, l'Atlético ou le Betis pourraient aussi doubler la bande à Sergio Ramos. C'est la crise à Madrid ?