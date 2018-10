Quatre jours après son réveil en Ligue des Champions, marqué par sa victoire (4-2) à Wembley contre Tottenham, le Barça de Leo Messi avait forcément la volonté de confirmer sur le front de la Liga après une très rare série pour les Blaugrana de trois matches sans victoire (une défaite et deux nuls). Au lendemain du nouveau faux-pas du rival madrilène, battu à Alaves (1-0), le déplacement ce dimanche, à Mestalla, pour y défier Valence représentait assurément un rendez-vous de choix pour le géant catalan.

Sauf que le club ché, s’il reste au coup d’envoi sur un succès sur la Real Sociedad (1-0), connaît un début de saison délicat avec notamment cette série de cinq nuls consécutifs, qui a rejeté l’équipe de Marcelinho à la seizième place du classement. A déjà six points de leurs adversaires du soir. Alors les Valencians mordent dans ce choc à pleines dents. Une entame tout feu tout feu tout flamme, où Ezequiel Garay, sur le premier corner, profite de la déviation malheureuse de Gerard Piqué, pour ouvrir le score (1-0, 2e).

Guedes, le crève-coeur

Les Blanquinegros sont déchaînés, à l’image de ces occasions nettes que se procurent Geoffrey Kondogbia (7e) et Michy Batshuayi (6e, 12e), dans le sillage d’un Gonçalo Guedes virevoltant et d’un précieux Kevin Gameiro. Et c’est un crève-cœur que de voir l’ancien Parisien, touché à une cheville suite à un duel avec Philippe Coutinho, quitter la pelouse sur blessure trop tôt (12e).

Auteur d’un doublé face aux Spurs, Messi attend vingt minutes pour frapper au but. Il en faut à peine plus pour que le quintuple Ballon d’or égalise : la passe pour Coutinho passe entre les jambes de Kondogbia et la remise du Brésilien pour « La Pulga » qui, sans contrôle, place avant l’entrée de la surface une frappe imparable au ras du poteau de Norberto Neto (1-1, 23e).



Le but de Lionel Messi :





L’Argentin, décidément attaché à son look, peut bien se recoiffer face à la caméra, le problème n’est pas là pour ce Barça, sans doute entamé sur le plan physique comme d’ailleurs son adversaire, qui a tenu en échec Man Utd mardi (0-0). Mais l’équipe d’Ernesto Valverde n’a pas les moyens d’accélérer. Le score n’évoluera plus, malgré ce bel extérieur du pied de Denis Cheryschev, au relais de Guedes, qui frôle la lucarne d’André Ter Stegen (48e) ou cette frappe de Gameiro en débordement, mais le Français ne cadre pas (61e). Messi, sans cadrer deux autres tentatives (72e, 80e), ne peut pas tout faire. Ousmane Dembélé, lui, n’aura droit qu’à… six malheureuses minutes de jeu (84e). Et Barcelone enchaîne un quatrième match sans victoire en championnat (3 points pris sur 12 possibles), qui l’empêche de s’emparer seul de la tête de cette Liga, offerte au FC Séville de Wissam Ben Yedder (*).

--------------------------------------------------

(*) Séville a enregistré une 4e victoire en 4 journées contre le Celta Vigo (2-1). Pour 12 points pris sur 12 possibles.