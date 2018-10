Valence: Garay est content du point pris contre le Barça 

Ezequiel Garay a inscrit le but pour Valence dès la 2e minute de jeu suite à une remise involontaire de Gerard Piqué. Le défenseur avait préalablement échappé au marquage de Busquets ce qui lui a permis de faire la différence. Au final, le Barça a égalisé mais Valence a tenu le match nul dimanche au stade Mestalla (1-1).

"On sait que le Barça t'oblige à jouer bas et qu'il faut défendre mais je pense que nous avons fait un bon travail pendant 90 minutes. On mérite ce point sans aucun doute", a plaidé Garay pour beIN SPORTS Espagne.