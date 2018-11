Valence: Batshuayi mis au ban

Cantonné au banc mercredi en Ligue des champions face à Berne, Michy Batshuayi ne fait pas partie du groupe valencien retenu pour faire face à Getafe ce samedi en Liga. L’attaquant belge n’est pas blessé et semble payer là sa fraîche relation avec l’entraîneur de Valence Marcelino. Cette saison, l’ancien Marseillais a disputé 11 matches de championnat pour quatre titularisations seulement, et un but (plus un en trois apparitions en C1). Les Santi Mina, Rodrigo et Kevin Gameiro lui sont préférés par le coach espagnol.